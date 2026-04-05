نعت نقابة المهن السينمائية في بيان صحفي، الإعلامية منى هلال، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت.

وجاء في بيان النقابة، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".



التليفزيون المصري

وأضاف البيان: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الإعلامية الكبيرة منى هلال، مدير عام بقطاع التليفزيون سابقًا، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله، وندعو لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

وكانت إيمان شقيقة الراحلة أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقكِ لمحزونون".



أبرز أعمال منى هلال

منى هلال من أبرز مذيعات التليفزيون المصري قدمت عددًا من البرامج، من أشهرها "كنوز مسرحية"، الذي اهتم بالمسرح وعرض الأعمال المسرحية القديمة، كما شاركت في بعض الأعمال الفنية، وهي مسلسلات "حكايات هو وهي" بطولة سعاد حسني وأحمد زكي، و"حتى لا يختنق الحب"، و"زهرة في الأرض البور".



