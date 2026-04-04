ساندت زوجة الفنان حاتم صلاح زوجها في عزاء والده الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الرحمن الرحيم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ظهرت زوجة حاتم صلاح وهو تواسيه على مصابه، وظلت معه طوال الوقت، إذ قامت باحتضانه ممسكا بيده رافضة أن تغادر.

وقدم نجوم الفن واجب العزاء منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله والفنان محمد رياض، الفنان مصطفى غريب، الفنانة رحمة أحمد، الفنان أشرف زكي، ويزو، شريف حسني، دينا سامي، إياد نصار.

واستقبل الفنان حاتم صلاح الوافدين من نجوم الفن والأصدقاء لتقديم واجب العزاء في والده، وبدى متأثرا برحيله وسط مواساة الأصل والأصدقاء.

يذكر أن حاتم صلاح أعلن وفاة والده يوم الأربعاء الماضي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه، مؤكداً إيمانه بقضاء الله وقدره.

كما أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر يوم الخميس الماضي بمسجد آل رشدان بمدينة نصر

كواليس زفاف الفنان حاتم صلاح

احتفل الفنان حاتم بزفافه مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف بينهم أحمد السقا وكريم فهمي ومصطفى غريب وأحمد سعد وأشرف زكي وروجينا وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن توتا.

حاتم صلاح يعرض له فيلم "برشامة" في السينمات

يعرض للفنان حاتم صلاح حاليا بالسينمات فيلم "برشامة" الذي يجمع مجموعة من نجوم السينما المصرية، ويحقق نجاحا كبيرا بشباك التذاكر.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ساخر، حول ابتكار شاب وسيلة غش جديدة للنجاة من جحيم الثانوية العامة، مما يوقعه في "لعبة قط وفأر" طريفة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

