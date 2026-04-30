انضم الفنان شريف رمزي إلى فريق عمل مسلسل "الحالة 110"، وهو أول مسلسل "سوبر مايكرو دراما" في مصر، بطولة الفنانة سوزان نجم الدين.

معلومات عن العمل

المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما القصيرة جدًا، وتتراوح مدة الحلقة الواحدة بين دقيقتين إلى خمس دقائق، بإجمالي 60 حلقة.

تفاصيل شخصية شريف رمزي في المسلسل

يجسد شريف رمزي خلال أحداث المسلسل شخصية معقدة نفسيًا، تتحرك في منطقة رمادية بين الخير والشر، وتحمل الشخصية العديد من المفاجآت مع تطور الأحداث.

فريق عمل المسلسل

مسلسل "الحالة 110" من إنتاج The Different بالتعاون مع المنتج د. محمد دهشان يونس، ومن تأليف السيناريست محمد علام، ومن بطولة سوزان نجم الدين وشريف رمزي، وإخراج مصطفى يوري.

اقرأ أيضا:

"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد

بعد تصريحاتها عنها.. ماذا قالت هالة صدقي في رسالتها لـ إلهام شاهين؟