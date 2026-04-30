إعلان

شريف رمزي ينضم إلى "الحالة 110" أول سوبر مايكرو دراما في مصر

كتب : منال الجيوشي

12:18 م 30/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انضم الفنان شريف رمزي إلى فريق عمل مسلسل "الحالة 110"، وهو أول مسلسل "سوبر مايكرو دراما" في مصر، بطولة الفنانة سوزان نجم الدين.

معلومات عن العمل

المسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما القصيرة جدًا، وتتراوح مدة الحلقة الواحدة بين دقيقتين إلى خمس دقائق، بإجمالي 60 حلقة.

تفاصيل شخصية شريف رمزي في المسلسل

يجسد شريف رمزي خلال أحداث المسلسل شخصية معقدة نفسيًا، تتحرك في منطقة رمادية بين الخير والشر، وتحمل الشخصية العديد من المفاجآت مع تطور الأحداث.

فريق عمل المسلسل

مسلسل "الحالة 110" من إنتاج The Different بالتعاون مع المنتج د. محمد دهشان يونس، ومن تأليف السيناريست محمد علام، ومن بطولة سوزان نجم الدين وشريف رمزي، وإخراج مصطفى يوري.

اقرأ أيضا:

"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد

بعد تصريحاتها عنها.. ماذا قالت هالة صدقي في رسالتها لـ إلهام شاهين؟

سوزان نجم الدين شريف رمزي مسلسل الحالة 110

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. فنانات تعرضن لـ "التشوه" بسبب عمليات تجميل
زووم

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)
أخبار البنوك

قرار من القضاء بشأن محمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
حوادث وقضايا

وزير العمل يعلن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة رسميا
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"