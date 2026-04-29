وصل الوفد المصري إلى مطار العاصمة الجورجية تبليسي، صباح اليوم، استعدادًا لفعاليات الدورة الثانية من مهرجان SITFY-Georgia، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي

تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان

يُقام المهرجان في العاصمة الجورجية تبليسي في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2026، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي، وبلدية تبليسي، في إطار دعم التعاون الثقافي الدولي وتعزيز التبادل الفني بين الدول.

أعضاء الوفد المصري في جورجيا

يضم الوفد المصري الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والمنتج والمخرج شادي أبو شادي عضو لجنة التحكيم، وعز الدين حافظ — المدير التنفيذي المشارك (Co-Executive Director) وعضو اللجنة العليا — مصر، وشيماء كابر — عضو لجنة التنسيق و المتابعة لمهرجان SITFY Georgia، وأحمد فرحات — مسؤول الوسائط المتعددة (Multi Media)،

بعد تصدره بوستر حفلها بالساحل.. ماذا قالت شيرين عبدالوهاب عن لقب "صوت مصر"؟

لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "سلمولي" قبل طرحها اليوم