إعلان

موعد ومكان عزاء والد طليقة المطرب أمير عيد

كتب : معتز عباس

01:00 ص 29/04/2026

ليلى الفاروق وأمير عيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الفنانة التشكيلية ليلى فاروق تفاصيل عزاء والدها، المهندس المعماري عمر الفاروق، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر.

وقالت ليلى فاروق، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إن العزاء سيقام اليوم الأربعاء 29 أبريل، داخل مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، عقب صلاة المغرب.

وفاة والد طليقة أمير عيد

وكانت ليلى قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله، صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة"، قبل أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وشهدت مراسم الجنازة حضور طليقها الفنان أمير عيد، الذي حرص على مساندتها في هذا الظرف الإنساني، رغم انفصالهما، في لفتة لاقت تقديرًا واسعًا من الجمهور.

كايروكي تؤجل حفلها

أعلن فريق كايروكي، تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، وذلك بسبب وفاة والدة قائد الفريق الفنان أمير عيد.

ونشر الفريق عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بوستر الحفل، وكتب: "تم تأجيل حفلة كايروكي في الملاهي آرينا ليوم الجمعة ٣١ أكتوبر".

اقرأ أيضا..

بحضور فريق كاريوكي ووزير الثقافة.. أمير عيد يستقبل العزاء في وفاة والدته

بعد رحيلها.. كيف تحدث أمير عيد عن مرض والدته؟

طليقة أمير عيد ليلى الفاروق عمر الفاروق مسجد حسين صدقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
رياضة محلية

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"