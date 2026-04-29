أعلنت الفنانة التشكيلية ليلى فاروق تفاصيل عزاء والدها، المهندس المعماري عمر الفاروق، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر.

وقالت ليلى فاروق، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إن العزاء سيقام اليوم الأربعاء 29 أبريل، داخل مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، عقب صلاة المغرب.

وفاة والد طليقة أمير عيد

وكانت ليلى قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله، صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة"، قبل أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وشهدت مراسم الجنازة حضور طليقها الفنان أمير عيد، الذي حرص على مساندتها في هذا الظرف الإنساني، رغم انفصالهما، في لفتة لاقت تقديرًا واسعًا من الجمهور.

كايروكي تؤجل حفلها

أعلن فريق كايروكي، تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، وذلك بسبب وفاة والدة قائد الفريق الفنان أمير عيد.

ونشر الفريق عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بوستر الحفل، وكتب: "تم تأجيل حفلة كايروكي في الملاهي آرينا ليوم الجمعة ٣١ أكتوبر".

