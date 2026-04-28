مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يناقش هل يغير الفيلم طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟

كتب : منى الموجي

12:20 م 28/04/2026

جلسات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تقام اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حلقة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟ بعد عرض فيلم مشاكل داخلية 32B في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة التي تقام في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

وتشهد الندوة مشاركة كل من: الممثل محمد ممدوح، والكاتب هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، إلى جانب الممثلة جيسيكا حسام الدين.

كما يشارك في النقاش ممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي.

وتشهد الجلسة تواجد الفنان حسام داغر، المنتج صفي الدين محمود، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، الدكتور خالد عبدالجليل.

وتدير الجلسة الفنانة هنا شيحة، إذ من المقرر أن تتناول الحلقة النقاشية دور السينما في فتح مساحات للحوار داخل الأسرة حول القضايا الحساسة ومدى قدرتها على كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي.

IMG-20260428-WA0003

