نشرت الفنانة ثراء جبيل صورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام في أحدث ظهور لها على السوشيال.

ظهرت ثراء في الصورة وسط أجواء عائلية مع زوجها الفنان مختار الديناري وابنتهما لأول مرة وكتبت على الصورة: قلبي ممتلئ"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

اخر مشاركات ثراء جبيل في الدراما التلفزيونية

شاركت الفنانة ثراء جبيل بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية، أبرزها مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، ومسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كواليس زواج الفنانة ثراء جبيل

احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزواجها من الفنان مختار الديناري، وأقامت حفل زفافها الأول في الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2023، ثم احتفلت بزفافها للمرة الثانية في مصر لاحقاً. وأعلنت في نهاية عام 2025 عن ذكرى زواجها الأول بوجود ابنتها الصغيرة.

بعد ظهور مسلم يرتدي "جيبة".. نجوم أثاروا الجدل بملابس وصفت بـ "النسائية"

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)



