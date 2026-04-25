شهد تتر الحلقة الأولى من مسلسل الفرنساوي، توجيه التحية للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والاستعانة بواحدة من أشهر الجمل التي جاءت على لسان شخصية من شخصيات واحد من أبرز أفلامه "طيور الظلام".

قبل بدء الحلقة الأولى، أهدت أسرة المسلسل العمل لروح الكاتب الكبير وحيد حامد، واستعانوا بجملة "المحامي فتحي نوفل" بطل حكاية فيلم طيور الظلام إذ شهد التتر كتابة جملة "القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. الأستاذ وحيد حامد – إلى روحه النبيلة".

فيلم طيور الظلام قدمه وحيد حامد مع المخرج الكبير شريف عرفة عام 1995، وشارك في بطولته إلى جانب "الزعيم" عادل إمام، عدد كبير من النجوم، بينهم: يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، نظيم شعراوي.

ظهر المحامي خالد الفرنساوي- عمرو يوسف في الحلقة الأولى من مسلسل الفرنساوي داخل المشرحة، ونكتشف أنه يتمتع بموهبة خارقة في مهنته، ويعمل في مكتب محامي شهير (سليمان شوكت- أحمد فؤاد سليم)، والذي يحاول أن يزيل خلافا بينهما، فيهديه سيارة حتى يعيده للعمل.

شهدت الحلقة أيضا لقاء جمع بين خالد ومذيعة شهيرة- إنجي كيوان، تطلب منه المساعدة في أمر تورطت فيه، كما يستعيد ذكريات حب قديم جمعه بـ ليلى- عائشة بن أحمد، ويكتشف أنها أصبحت زوجة لرجل أعمال شهير يوسف عدلي ثابت – سامي الشيخ.

المسلسل تأليف وإخراج آدم عبدالغفار ويتم عرضه عبر منصة، من إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام، يشارك في بطولته إلى جوار النجم عمرو يوسف، عدد كبير من النجوم، بينهم: جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، إنجي كيوان وجنا الأشقر، وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد. وتدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات في إطار من الإثارة والغموض.

