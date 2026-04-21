"رسمتها سنة 1999".. أحمد حلمي ينشر لوحة لزوجته منى زكي

كتب : سهيلة أسامة

06:58 م 21/04/2026 تعديل في 07:07 م

أحمد حلمي ومنى زكي

نشر الفنان أحمد حلمي صورة لوحة فنية قامت زوجته الفنانة منى زكي برسمها مستخدمه الألوان الزيتية.

وشارك حلمي متابعيه الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "صورة منى دي رسمتها سنة 1999.. بالزيت.. بـ3 ألوان بس، أحمر وأبيض وأسود".

ولاقت الرسمة إعجاب عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم غادة عادل، آيتن عامر، هدى المفتي، ياسمينا العبد، وميرنا جميل، حيث أشادوا بموهبته الفنية.

آخر أعمال أحمد حلمي

يُذكر أن أحمد حلمي شارك كضيف شرف في فيلم "الست"، بطولة منى زكي، الذي يضم كوكبة من النجوم، وهم: عمرو سعد، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

وكان حلمي أعلن في برنامج "Et بالعربي" عن رغبته في التعاون مع منى زكي، ورغبته مشاركتها في عمل سينمائي جديد، لافتًا إلى هناك فكرة قيد التطوير مع كاتب كبير، ومن المتوقع أن تتضح ملامحها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

تسرب غاز داخل معمل بطب أسنان المنوفية يُصيب 11 شخصًا بينهم طلاب وأستاذ
مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
تراجع إنتاجية بنجر السكر بالفيوم.. والمزارعون: أسعار التوريد لا تغطي تكاليف
حسام حسن من البرلمان: هدفنا إسعاد المصريين في كأس العالم 2026
طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
