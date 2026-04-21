نشر الفنان أحمد حلمي صورة لوحة فنية قامت زوجته الفنانة منى زكي برسمها مستخدمه الألوان الزيتية.

وشارك حلمي متابعيه الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "صورة منى دي رسمتها سنة 1999.. بالزيت.. بـ3 ألوان بس، أحمر وأبيض وأسود".

ولاقت الرسمة إعجاب عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم غادة عادل، آيتن عامر، هدى المفتي، ياسمينا العبد، وميرنا جميل، حيث أشادوا بموهبته الفنية.

آخر أعمال أحمد حلمي

يُذكر أن أحمد حلمي شارك كضيف شرف في فيلم "الست"، بطولة منى زكي، الذي يضم كوكبة من النجوم، وهم: عمرو سعد، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

وكان حلمي أعلن في برنامج "Et بالعربي" عن رغبته في التعاون مع منى زكي، ورغبته مشاركتها في عمل سينمائي جديد، لافتًا إلى هناك فكرة قيد التطوير مع كاتب كبير، ومن المتوقع أن تتضح ملامحها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

