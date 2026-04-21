كشفت العديد من التقارير العالمية خلال الساعات الماضية، عن نجاح شركة "Warner Bros." العالمية في الحصول على حقوق فيلم جديد تدور أحداثه حول سقوط طيار أمريكي في إيران خلال الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأفادت التقارير أن شركة "وارنر برذرز" فازت بحقوق فيلم أحداثه مقتبسة عن قصة نشرتها صحيفة "The New York Times"، وتدور الأحداث حول مهمة إنقاذ خطيرة لطيار أمريكي سقطت طائرته داخل إيران، واختبائه بإحدى المناطق الجبلية، بينما تعمل قوات خاصة وعناصر من الـ CIA على الوصول إليه قبل القبض عليه من العناصر الأمنية الإيرانية.

وشهد الصراع على حقوق الفيلم منافسة شرسة بين عدد من كبرى شركات الإنتاج والمنصات العالمية منها نتفليكس، إلا أن شركة "وارنر برذرز" نجحت في الاستحواذ على الحقوق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النجوم المشاركين بالفيلم وموعد عرضه تجاريا خلال الفترة المقبلة.

تعد شركة "وارنر برذرز" من أهم شركات الإنتاج السينمائي في العالم، وأنتجت العديد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية التي لاقت نجاحا كبيرا سواء نقديا أو جماهيريا، وتستعد الشرطة لطرح عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منه فيلم الأكشن والتشويق "Mortal Kombat 2" المقرر عرضه يوم 8 مايو المقبل، إلى جانب فيلم الأبطال الخارقين "Supergirl" المقرر عرضه 26 يونيو المقبل.

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض





تكريم ليلى علوي وسلاف فواخرجي في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة- صور



