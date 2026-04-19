

أعلن المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي.

تعليق المنتج أحمد الجنايني

وكتب أحمد الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

موعد ومكان جنازة والد الفنانة منة شلبي

وتابع: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "صحاب الأرض" ، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل: إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي

بصورة نادرة.. أحمد صلاح السعدني يحيي ذكرى وفاة والده ويطلب الدعاء

بإطلالة أنيقة.. مايان السيد تتألق في مهرجان هوليوود للفيلم العربي