وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

كتب : منال الجيوشي

07:14 م 19/04/2026 تعديل في 10:29 م
    منة شلبي ووالدتها
    منة شلبي
    منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني

أعلن المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي.

تعليق المنتج أحمد الجنايني

وكتب أحمد الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

موعد ومكان جنازة والد الفنانة منة شلبي

وتابع: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "صحاب الأرض" ، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل: إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي

