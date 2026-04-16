محمد عبده يحتفل بزفاف نجله بدر.. رابح صقر يشارك في إحياء الحفل

كتب : منى الموجي

11:58 م 16/04/2026 تعديل في 17/04/2026

فنان العرب محمد عبده

احتفل "فنان العرب" المطرب الكبير محمد عبده الخميس 16 أبريل بزفاف نجله بدر في حفل كبير، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

لحظة وصول محمد عبده حفل زفاف نجله

ونشر برنامج ET بالعربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، فيديو يوثق لحظة وصول محمد عبده لمكان حفل الزفاف، وضم لقطات تجمعه بأولاده، مصحوبا بالتعليق التالي: وصول محمد عبده إلى حفل زفاف ابنه بدر .. ووجود أبناءه الصغار حوله يخطف الأنظار.

رابح صقر يغني في حفل زفاف نجل محمد عبده

وشارك في إحياء حفل الزفاف المطرب الكبير رابح صقر، ونشر برنامج ET بالعربي فيديو له وهو يغني في الحفل، كما ضم لقطة ترحيب بدر محمد عبده بحضور حفل زفافه، قائلا "أمسيكم بالخير جميعا، نورتونا وشرفتونا، أحيي كل أحد باسم الوالد في السعودية وخارج السعودية في فرح أخوكم".

أحلام تهنئ محمد عبده على زفاف نجله

وهنأت المطربة أحلام، عبر حسابها الرسمي على موقع X، الفنان محمد عبده ونجله بدر، وكتبت "الله يحفظك يا أبو نورة الغالي، ما تتخيل سعادتي بوجودي بينكم أشارككم فرحتكم بزواج ولدي الغالي بدر، ربي يفرحه ويتمم على خير وفرح، ألف ألف ألف مبروك لحبيبي بدر".

"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية 2006
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)

