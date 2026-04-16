احتفل "فنان العرب" المطرب الكبير محمد عبده الخميس 16 أبريل بزفاف نجله بدر في حفل كبير، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

لحظة وصول محمد عبده حفل زفاف نجله

ونشر برنامج ET بالعربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، فيديو يوثق لحظة وصول محمد عبده لمكان حفل الزفاف، وضم لقطات تجمعه بأولاده، مصحوبا بالتعليق التالي: وصول محمد عبده إلى حفل زفاف ابنه بدر .. ووجود أبناءه الصغار حوله يخطف الأنظار.

— ET بالعربي (@ETbilArabi) April 16, 2026

رابح صقر يغني في حفل زفاف نجل محمد عبده

وشارك في إحياء حفل الزفاف المطرب الكبير رابح صقر، ونشر برنامج ET بالعربي فيديو له وهو يغني في الحفل، كما ضم لقطة ترحيب بدر محمد عبده بحضور حفل زفافه، قائلا "أمسيكم بالخير جميعا، نورتونا وشرفتونا، أحيي كل أحد باسم الوالد في السعودية وخارج السعودية في فرح أخوكم".

أحلام تهنئ محمد عبده على زفاف نجله

وهنأت المطربة أحلام، عبر حسابها الرسمي على موقع X، الفنان محمد عبده ونجله بدر، وكتبت "الله يحفظك يا أبو نورة الغالي، ما تتخيل سعادتي بوجودي بينكم أشارككم فرحتكم بزواج ولدي الغالي بدر، ربي يفرحه ويتمم على خير وفرح، ألف ألف ألف مبروك لحبيبي بدر".

