حل الفنان أحمد السعدني ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، وتحدث خلال الحلقة عن فترة الثانوية العامة، وكشف كواليس مجموعه ولماذا لم يلتحق بكلية الإعلام التي كان يحلم بها.

تصريحات أحمد السعدني في برنامج فايق ورايق

وقال أحمد السعدني: "جبت 90% ومكنتش دحيح، كنت عايز أدخل إعلام، وكنت بحب واحدة، هي جابت 82%، فقولتلها ندخل تاني حاجة اسمها تحسين مجموع علشان نبقى في نفس المكان، لكن بعد كده جابت 90 ونص%، وإعلام كانت من 90 وربع%، قولتلها هنعمل إيه؟ قالتلي هدخل إعلام طبعًا".

آخر أعمال أحمد السعدني السينمائية

بذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني السينمائية فيلم "ولنا في الخيال حب"، ويشارك في بطولته مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، وهو من تأليف وإخراج سارة رزيق.

آخر أعمال أحمد السعدني الدرامية

وكان آخر أعمال أحمد السعدني الدرامية مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية منذ عرضه، ولاقي إشادات واسعة من الجمهور، خاصةً لتناوله قصصًا إنسانية حقيقية لمرضى الفشل الكلوي. هنا

