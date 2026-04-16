علق المنتج محمد العدل، على اقصاء فريق بايرن ميونخ لفريق ريال مدريد في اللقاء الصعب الذي أقيم بينهما مساء الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

تعليق محمد العدل على فوز بايرن ميونخ وتأهله بدوري الأبطال

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على فيسبوك: "لون التيشيرت الأحمر بيرفق برضو".

وتأهل بايرن ميونخ الألماني، لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه فريق ريال مدريد بنتيجة 4- 3 على ملعب أليانز أرينا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي أبطال أوروبا

وبهذا الفوز لـ بايرن ميونخ يضرب موعدا مع فريق باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي من دروي أبطال أوروبا.

