شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها أحدث إطلالاتها على السوشيال ميدياـ، حيث نشرت صورة لها خلال تواجدها في مكان مفتوح وسط الطبيعة، في أجواء ربيعية مميزة.

تفاصيل إطلالة أسماء جلال

ونشرت عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورة ظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية ملابس بسيطة بألوان فاتحة، وتضع نظارة شمسية أنيق.

وتحرص أسماء جلال على مشاركة لحظاتها اليومية على حساباتها بمواقع التواصل، وتوثق رحلاتها الخارجية، لتصبح قريبة من الجمهور.

مشاركة أسماء جلال "السلم والثعبان: لعب عيال"

يذكر أن الفنانة أسماء جلال أثارت اجدل الفترة الماضية، بدورها ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة "يانجو بلاي".

شارك ببطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.

تدور أحداث "السلم والثعبان: لعب عيال" حول أحمد و ملك، اللذان تتحول علاقتهما من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

