نُقلت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز إلى أحد مراكز العلاج من إدمان المخدرات والكحول، بهدف العلاج وإعادة التأهيل.

وكشفت مجلة "فارايتي" العالمية أن بريتني سبيرز وافقت على الدخول إلى مركز إعادة تأهيل، وذلك بعد إلقاء القبض عليها بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول الشهر الماضي.

تفاصيل القبض على بريتني سبيرز

وأعلن مدير أعمال بريتني سبيرز، في بيان صحفي، عن أمله في حصولها على المساعدة اللازمة داخل مركز التأهيل، مؤكداً أن واقعة القبض عليها كانت حادثاً مؤسفاً وغير مبرر على الإطلاق.

وقال مدير أعمالها : "ستتخذ بريتني الخطوات الصحيحة وتلتزم بالقانون، ونأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو تغيير طال انتظاره في حياتها".

قيادة السيارة تحت تأثير الكحول

يُذكر أن نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز قد أُلقي القبض عليها بسبب قيادتها سيارتها وهي تحت تأثير المواد المخدرة والكحول؛ حيث قامت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بإيقافها يوم 5 مارس الماضي، وتم الإفراج عنها في اليوم التالي.

وتستعد المطربة بريتني سبيرز للمثول أمام المحكمة في امريكا الشهر المقبل، وتحديداً في 4 مايو.

أقرأ ايضا

سينتيا خليفة بصحبة السقا وحسن أبو الروس في كواليس فيلمها الجديد

فيديو| جودي أحمد سعد تغني مع والدها على المسرح لأول مرة