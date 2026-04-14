احتفلت الفنانة مي سليم بعيد الربيع وشم النسيم الذي وافق أمس الاثنين 13 أبريل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت مي صورا ومقاطع فيديوهات ظهرت خلالها وهي ترقص وتغني وسط أجواء احتفالية مع الأهل والأصدقاء، وكتبت: "شم نسيم سعيد".

آخر مشاركات مي سليم في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات مي سليم في الدراما التليفزيونية بـ مسلسل روج أسود وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء تواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية. وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم: رانيا يوسف، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

آخر مشاركات مي سليم المسرحية

كانت آخر مشاركات مي سليم المسرحية بالعرض المسرحي "المجانين" وعرضت مطلع عام 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتدور أحداث مسرحية "المجانين" حول طبيب نفسي يدعى شريف أبو عقل، يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية، ويرحب به الجميع إلا أن سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، يجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، إذ يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى، ويشارك ببطولة المسرحية كل من: محمد هنيدي، حسام داغر، محمود حافظ، أحمد سلطان، مي سليم، للمخرج الكبير خالد جلال.

اقرأ أيضا

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"



خالد الصاوي: أحلم بتجسيد شخصية رمسيس الثاني ومحمد علي



