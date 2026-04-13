كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، عن رأيها في مسلسل "اللعبة 5" الذي انطلق عرض أولى حلقاته يوم السبت 11 أبريل على منصة "شاهد".

رأي الناقدة الفنية ماجدة خيرالله في مسلسل "اللعبة 5"

وكتبت ماجدة خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "الأخبار السيئة تحاصرنا من كل جانب، مفيش حاجة تسر القلب أبدا، يقوم ييجي مسلسل اللعبة ٥ يطبطب على روحك ويخليك في حالة ابتسامة طول فترة عرضه".



وأضافت: "وبعدها بشوية ميزو، وسيم إختراع مصري أجدع من توم وجيري، الضحك بدون آفيهات ولا سخافات غليظة، ولا استخفاف ، أتمنى أن تستمر الأحداث كما بدأت ذكية وطريفة ومنعشة للروح، تحية لكل أطراف العمل".

فريق عمل مسلسل اللعبة 5

مسلسل اللعبة 5 بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد أوتاكا.

اقرأ ايضا:

