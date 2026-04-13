بعد عرض أولى حلقاته.. ماجدة خيرالله تكشف رأيها في مسلسل "اللعبة 5"

كتب : هاني صابر

11:57 ص 13/04/2026

مسلسل اللعبة 5

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، عن رأيها في مسلسل "اللعبة 5" الذي انطلق عرض أولى حلقاته يوم السبت 11 أبريل على منصة "شاهد".

رأي الناقدة الفنية ماجدة خيرالله في مسلسل "اللعبة 5"

وكتبت ماجدة خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "الأخبار السيئة تحاصرنا من كل جانب، مفيش حاجة تسر القلب أبدا، يقوم ييجي مسلسل اللعبة ٥ يطبطب على روحك ويخليك في حالة ابتسامة طول فترة عرضه".

وأضافت: "وبعدها بشوية ميزو، وسيم إختراع مصري أجدع من توم وجيري، الضحك بدون آفيهات ولا سخافات غليظة، ولا استخفاف ، أتمنى أن تستمر الأحداث كما بدأت ذكية وطريفة ومنعشة للروح، تحية لكل أطراف العمل".

فريق عمل مسلسل اللعبة 5

مسلسل اللعبة 5 بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد أوتاكا.

صدمة في إسرائيل.. رحيل أوربان يكسر "الدرع المجري" ويفتح أبواب العقوبات
انشقاق "النور القبة" يهز السودان... هل يفتح الباب لتصدع الدعم السريع؟
رامز جلال يستعيد ذكرياته مع قرد "رامز ليفل الوحش" وهذا ما قاله

1600 جنيه على البطاقة.. كيفية الحصول على منحة التموين 2026؟
خطر خفي.. مكون داخل الفسيخ يهدد صحتك

