"كذبة أبريل".. محمد رمضان يحسم الجدل حول مشاركته في رمضان 2027

كتب : معتز عباس

09:57 م 11/04/2026

الفنان محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان الجدل الجدل حول مشاركته في موسم دراما رمضان 2027، بعد تداول أنباء عن احتمال ابتعاده عن السباق الرمضاني المقبل.
وحرص رمضان على حسم الأمر بطريقته الخاصة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

هل يشارك محمد رمضان في رمضان 2027

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر موقع "ثريدز"، قال فيه: "قرار نهائي، مش هعمل مسلسل في رمضان 2027"، قبل أن يمازح الجمهور، قائلًا: "اللي كان خايف ميخافش خلاص، دي كانت كذبة أبريل".

وأثار الفيديو حالة كبيرة من التفاعل بين متابعيه، الذين انهالت تعليقاتهم بين القلق والمفاجأة، وجاءت كالتالي: "يا خراب عقلك يا راجل"، "خضتني يا فنان"، "بتحب تثير الجدل يا فنان"، "والله وقعت قلبي".

أحدث أفلام محمد رمضان

يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" في دور العرض السينمائية داخل مصر يوم 14 مايو، على أن يبدأ عرضه في الدول العربية اعتبارًا من 21 مايو المقبل، ويشارك في بطولته رزان جمال وإسلام مبارك، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج محمد دياب.

تفاصيل فيلم "أسد" لمحمد رمضان

وتدور أحداث الفيلم في عام 1280 خلال حقبة المماليك، حيث يتناول قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يُباع في سوق العبيد قبل أن يقود ثورة ضد الجيش العباسي.

