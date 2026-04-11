كشف النجم أحمد حلمي عن أحدث مشاريعه الفنية، وانتهائه مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "أضعف خلقه"، والذي يمر حاليًا بمرحلة المونتاج والتحضيرات النهائية، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حلمي خلال تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، على موقع انستجرام، أنه يستعد لبدء تصوير فيلم جديد خلال 10 أيام في محاولة للحاق بموسم أفلام الصيف.

تعاون أحمد حلمي ومنى زكي

وعن تعاونه مع زوجته النجمة منى زكي، أكدر رغبته في مشاركتها في عمل سينمائي جديد، حيث أوضح أن هناك فكرة قيد التطوير مع كاتب كبير، ومن المتوقع أن تتضح ملامحها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

رأي أحمد حلمي في المسرح السعودي

وعن المسرح، عبّر أحمد حلمي عن حبه الكبير له، مؤكدًا أنه جزء أصيل من تكوينه الفني، خاصة كونه خريج مسرح، مشيدًا بالحركة المسرحية التي شهدتها السعودية مؤخرًا برعاية هيئة الترفيه السعودية وبدعم المستشار تركي آل الشيخ، والتي ساهمت في إثراء المسرح هناك.

وأكد أن مشاركته الأخيرة على خشبة المسرح وتقديم مسرحية "بني آدم"، كانت تجربة مميزة أعادت له شغفه المسرحي، مؤكدًا استمراره في تقديم أعمال مسرحية خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد حلمي الفنية

يُذكر أن النجم أحمد حلمي خاض موسم رمضان 2026 من خلال بطولة المسلسل الإذاعي "سنة أولى جواز"، المقرر إذاعته عبر إذاعات راديو النيل، وشارك في بطولة المسلسل عائشة بن أحمد، عماد رشاد، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب، جيلان علاء، وبكري خالد، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر، وإنتاج شركة راديو النيل للإنتاج الإعلامي.

