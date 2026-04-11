أعلن مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في دورته العاشرة، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

بشرى تشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير في عضويتها النجمة بشرى وهي فنانة مصرية متعددة المواهب: ممثلة، ومطربة، ومنتجة، وإعلامية، وبدأت مسيرتها كأصغر مراسلة لقناتي دبي وأبو ظبي، قبل أن تستهل مشوارها السينمائي مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية نيويورك"، كما شاركت في تأسيس مهرجان الجونة السينمائي وشغلت منصب رئيس التنفيذي للعمليات به (2017–2022).

وجاء في بيان صادر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة "ناقشت بشرى كمنتجة وممثلة قضايا اجتماعية هامة في فيلم 678 (أفضل ممثلة في مهرجان دبي) وكمنتجة لفيلم أسماء، وتشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة آي برودكشنز، وتعد وجهاً بارزاً في لجان التحكيم الدولية، بما في ذلك مهرجانات موسكو والدار البيضاء (2024–2025)".

أعضاء لجنة مسابقة الفيلم القصير في مهرجان أسوان

وتضم اللجنة أيضا في عضويتها إدواردو جيوت والذي يشغل حالياً منصب المستشار الفني لمهرجان حقوق الإنسان السينمائي في فالنسيا بإسبانيا، وتولى الإدارة الفنية لمهرجان موسترا دي فالنسيا (سينما البحر المتوسط) في الفترة من 2018 إلى 2024، كما عمل صحفياً ثقافيًا وناقدًا سينمائيًا لمدة ثلاثين عامًا.

وألف جيوت وشارك في كتابة أكثر من 20 كتاب حول السينما والثقافة الشعبية، وكان عضوًا في فريق البرمجة بأرشيف فالنسيا السينمائي (2000–2006)، ومدربًا في "مواهب جوادالاخارا" بالمكسيك (2016–2019). شارك كعضو في لجان التحكيم الدولية أو لجان تحكيم "فيبريسي" في عدة مهرجانات، منها: موسكو، أيام قبرص السينمائية، روتردام، أيام فلسطين السينمائية، أيام قرطاج السينمائية، وأيام عمان لصناعة السينما.

وتضم اللجنة أيضا سولاي غربية، التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الفنون، وانضمت إلى الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) كمديرة للمنح في عام 2017، وهي مسؤولة عن إدارة برامج آفاق للأفلام، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية، وبرنامج الموسيقى، وأتاح لها عملها المشاركة في العديد من الندوات السينمائية ولجان التحكيم ومنتديات عرض المشاريع، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

