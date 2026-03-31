كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، عن رأيه في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة احترامها الكامل لهذه الإجراءات وتفهمها للظروف الصعبة التي قد تفرض على المواطنين التحمل مثل تلك الأمور.

اقتراح من نادية مصطفى لتغيير مواعيد الإغلاق

وأكدت نادية أن الشعب قادر على التكيف مع هذه الإجراءات، لكنها رأت ضرورة مراعاة بعض الفئات المتضررة، منهم فئة من الناس يعملون ليلاً بنظام اليومية، توقفهم عن العمل حتى ليوم واحد قد يؤثر على قدرتهم على تأمين قوت يومهم وتلبية احتياجات أسرهم، واعتبرت أن هذه الفئة بحاجة إلى حلول توازن بين الترشيد والحفاظ على رزقهم اليومي.

واقترحت تعديل مواعيد إغلاق الكهرباء لتكون مثلاً عند الساعة 12 منتصف الليل، بما يتيح للعاملين بالليل إمكانية استكمال أعمالهم دون التأثير على التزامهم بالإجراءات العامة لترشيد الكهرباء.

ماذا كتبت نادية مصطفى على حسابها بـ "فيسبوك":

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلم تمامًا أن هناك إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، و أحترم تلك الإجراءات ولا اعتراض على ظروف قد تكون قاهرة وتفرض علينا التحمل، وبالتأكيد نحن قادرون على ذلك".

وأضافت: "اسمحوا لي أن ألفت الانتباه إلى فئة من الناس عملهم الأساسي ليلاً ويعملون بنظام اليومية، هؤلاء إذا توقفوا عن العمل حتى ليوم واحد قد لا يتمكنون من توفير قوت يومهم أو تلبية احتياجات أسرهم، ومن منطلق طرح حلول لا إثارة مشكلات فقط أرى أنه يمكن النظر في تعديل مواعيد الإغلاق لتكون مثلًا في الساعة 12 منتصف الليل بما يتيح لهؤلاء فرصة لممارسة أعمالهم".

وتابعت: "كما أنه لدي ملاحظة بخصوص إظلام الشوارع فليس من الضروري إطفاء جميع الإضاءة و يمكن الاكتفاء بتقليلها (كإنارة مصباح واحد من كل عدة مصابيح مثلاً ) حفاظًا على شعور الناس بالأمان، هذا مجرد رأي قابل للنقاش وأتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار حرصًا على الجميع".

