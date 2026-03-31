أعلن الفنان طه دسوقي عن انطلاق أول عرض ستاند أب كوميدي منفرد له بعنوان "أنا زي الفل.. مالي؟".

ونشر "دسوقي" البوستر التشويقي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "فضوا نفسكم عشان عايزكم في الموضوع، أنا هقول كل حاجة".

وتابع: "استغرق مني الموضوع 13 سنة لأبتكر هذه الساعة الواحدة، وأود مشاركتها معكم".

طه دسوقي يحتفل بعيد الأم ويوجه رسالة مؤثرة

نشر طه دسوقي صورة مع والدته خلال إحدى المناسبات عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "لو شوفتوا مني خير فهو من أمي، ربنا يسعد أيامها ويريح بالها".

وانهالت عليه التعليقات التي حملت التهنئة لوالدته بعيد الأم والدعاء لها.

أعمال سينمائية جديدة للفنان طه دسوقي

يشارك طه دسوقي في فيلم "علشان خاطر جليلة"، ويشاركه البطولة جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وقصة عمر خالد، من تأليف وإخراج محمد الزيات.

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا والرومانسية، حول العوالم الخفية لسكان المقابر والأماكن المهجورة، محولاً تلك البقع المنسية إلى مسرح لقصص تنبض بالحياة. ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

