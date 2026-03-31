تعرض أحمد عفت، المطرب بدار الأوبرا، لانتقادات عقب تعديله كلمات الأغنية الشهيرة "لست قلبي"، خلال مشاركته في إحياء الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، احتفالاً بذكرى رحيل عبدالحليم حافظ، مساء الأحد الماضي.

وقام أحمد عفت بتقديم "لست قلبي" في الحفل، بعد تغيير كلمات أغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة من "قَدَرٌ أحمقُ الخُطى" إلى "قَدَرٌ واثقُ الخُطى".

وعلق مصدر في دار الأوبرا على ما حدث من المطرب، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، مؤكداً أن المطرب الراحل عبدالحليم حافظ سبق وعدل نفس الكلمات عند تقديمه أغنية "لست قلبي"، عقب الأزمة التي أثارتها.

طارق الشناوي يوضح تفاصيل أزمة "لست قلبي"

ورد الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، على ما يشاع عن قيام العندليب عبد الحليم حافظ بتقديم الأغنية في إحدى الحفلات قبل رحيله بعد تعديله الكلمات، وقال: "غير صحيح إطلاقاً، وبالفعل كانت هناك أزمة بدأت فور تقديم قصيدة (لست قلبي)، وصرح الشيخ محمد الغزالي في برنامج إذاعي أنه لا يجوز أن نصف القدر بالحمق وأن هذا مخالف للدين، وفي ذلك الوقت تصدى له الكثيرون لأن المعنى الذي أراده كامل الشناوي لا يسب القدر".

وأثار المطرب أحمد عفت، المعروف بلقب "عندليب الأوبرا"، حالة من الجدل بعد مشاركته في الحفل الذي أقيم يوم الأحد الماضي، وتقديمه "لست قلبي" بعد تغيير كلمات أغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة من "قَدَرٌ أحمقُ الخُطى" إلى "قَدَرٌ واثقُ الخُطى".

