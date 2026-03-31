روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية لاسعودية، لبطولة "حزام المملكة" للملاكمة في نسخته الأولى.

وأعاد تركي نشر بيان الاتحاد السعودي للملاكمة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وتتضمن الآتي: "يدعوكم الاتحاد السعودي للملاكمة لحضور بطولة حزام المملكة نخبة رجال وسيدات، في نسختها الأولى، الأربعاء 1 إلى الجمعة 3 أبريل 2026، نادي مايك تايسون الرياضي".

تركي آل الشيخ يشيد بمسرحية متصغروناش

وأشاد المستشار تركي آل الشيخ، بمسرحية "متصغروناش" بطولة الفنان أكرم حسني التي بدأ عرضها مؤخرا في جدة بالتزامن مع موسم عيد الفطر 2026.

ونشر تركي صور من كواليس المسرحية عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "نجاح ممتاز لمسرحية النجم أكرم حسني في جدة، وهنمدد عروض إضافية".

تدور أحداث المسرحية حول عائلة تعاني من خلل جيني نادر يجعل أفرادها يولدون بملامح الشيخوخة ويموتون وهم أطفال. بين مواقف التنمر ولمحات الأمل، يخوض صادق مغامرة بحثًا عن علاج قد يغيّر مصيرهم، لتكشف الرحلة لهم أن السعادة قد لا تكمن في الجينات، بل في تقبل الذات كما هي، ويشارك ببطولة المسرحية كل من أكرم حسني، اية سماحة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني.

تركي آل الشيخ يروج لموقعة أوسيك وفيرهوفن

كما وروج المستشار تركي آل الشيخ، للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو المقبل أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صور تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

