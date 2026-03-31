احتفل الفنان محمد رضوان بخطوبة ابنته ريم في حفل عائلي وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني.

وأعاد الفنان محمد رضوان نشر عدد من صور حفل الخطوبة عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام، وكان من أبرز الحضور من نجوم الفن الفنانة سما إبراهيم، الفنان منير مكرم، الفنان جمال يوسف والتقطوا العديد من الصور التذكارية معا.

وقام الفنان جمال يوسف بنشر صورة من كواليس الخطوبة عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: " ألف مبروك ريم رضوان بنت أخويا وعشرة العمر الفنان محمد رضوان ربنا يفرح قلبك بيهم ياغالى".

محمد رضوان يشارك في دراما رمضان 2026

وشارك الفنان محمد رضوان بعدد من الأعمال الدرامية التي عرضت ضمن موسم دراما رمضان 2026، منها مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة، كما شارك في مسلسل "السوق الحرة" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

أعمال ينتظر عرضها محمد رضوان قريبا

كما يشارك الفنان محمد رضوان بفيلم "خلي بالك من نفسك" بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبدالعزيز.

تدور الأحداث حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، مما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من مصطفى أبو سريع، لبلبة، إخراج معتز التوني ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

