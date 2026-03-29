نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة الفنان القدير عدنان قنوع

كتب : سهيلة أسامة

06:20 م 29/03/2026

عدنان قنوع

أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق عن وفاة الفنان عدنان قنوع، اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026.

وكتبت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرع دمشق لنقابة الفنانين.. ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عدنان قنوع والد الزميل الفنان بلال قنوع.. وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبدة عن الفنان الراحل عدنان قنوع

الفنان عدنان قنوع هو ممثل سوري، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، ومنها مسلسل أبو المفهومية عام 2003، ومسلسل الزاحفون عام 1990، الجزء الثاني من مسلسل أبو كامل وعُرض عام 1993، مسلسل الدنيا مضحك مبكي عام 1988.

