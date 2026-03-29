بشكل مفاجئ.. وفاة المخرج طارق سعيد

كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، المخرج طارق سعيد، بشكل مفاجيء دون أن يتم الكشف عن سبب الوفاة.

نعت زوجة المخرج طارق سعيد على صفحتها الرسمية "فسيبوك": "النبلاء لم يحتملوا قسوة هذا العالم، ولأنك أنبل إنسان عرفته فى الحياة سافرت في هدوء لا أستطيع أن أقول الوداع، بل إلى اللقاء قريبًا يا أعز وأغلى الناس، آآآه يا كسرة القلب التي لن تجبرها الأيام".

ولم تكشف أسرة المخرج الراحل طارق سعيد، عن موعد وتفاصيل جنازته وعزائه حتى الآن.

يذكر أن المخرج طارق سعيد أخرج العديد من المسرحيات، كما أنه أحد كوادر المسرحيين المستقلين.

كانت آخر أعمال المخرج طارق سعيد إخراج مسلسل "قصص القرآن"، الذي قام ببطولته النجم يحيى الفخراني.