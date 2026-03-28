علق الفنان محمود البزاوي على قرار رئاسة مجلس الوزراء بإغلاق المحال والمقاهي وقاعات الأفراح في التاسعة مساء يوميا من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

نشر البزاوي صورة له من إحدى المناسبات عبر صفحته على "فيسبوك"، والتي ظهر خلالها وهو يصفق وكتب: " لما تخش الفرح الساعه ٨:٣٠ و تحاول توجب في آخر نص ساعه".

محمود البزاوي يشارك بمسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026

شارك الفنان محمود البزاوي ببطولة مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمدالعوضي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها محمود البزاوي قريبا

ينتظر الفنان محمود البزاوي عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

اقرأ أيضا:

المهن التمثيلية تكشف تطورات حالة الفنان طارق النهري الصحية - خاص

المخرج كريم السبكي يقدم مقترحا لوزارة الثقافة لإنقاذ دور العرض