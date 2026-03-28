إعلان

محمود البزاوي يعلق على قرار الإغلاق المبكر لقاعات الأفراح بطريقة كوميدية

كتب : مروان الطيب

08:33 م 28/03/2026 تعديل في 09:36 م

محمود البزاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان محمود البزاوي على قرار رئاسة مجلس الوزراء بإغلاق المحال والمقاهي وقاعات الأفراح في التاسعة مساء يوميا من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

نشر البزاوي صورة له من إحدى المناسبات عبر صفحته على "فيسبوك"، والتي ظهر خلالها وهو يصفق وكتب: " لما تخش الفرح الساعه ٨:٣٠ و تحاول توجب في آخر نص ساعه".

محمود البزاوي يشارك بمسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026

شارك الفنان محمود البزاوي ببطولة مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمدالعوضي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها محمود البزاوي قريبا

ينتظر الفنان محمود البزاوي عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

محمود البزاوي على فيسبوك

أحدث الموضوعات

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
زووم

بالصور- نسرين طافش تستعرض رشاقتها داخل الجيم
غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
بينها المدارس والمترو.. أبرز الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم
أخبار مصر

بينها المدارس والمترو.. أبرز الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم
مدبولي يوافق.. النائب أحمد عبدالجواد يطلب من رئيس الوزراء الحضور للبرلمان
أخبار مصر

مدبولي يوافق.. النائب أحمد عبدالجواد يطلب من رئيس الوزراء الحضور للبرلمان
وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
أخبار مصر

وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

