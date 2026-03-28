علق الفنان تامر حسني على مقترح المنتج كريم السبكي بإلغاء الحفلات الصباحية والاكتفاء بالحفلات المسائية، بعد قرار رئاسة الوزراء بإغلاق دور العرض السينمائي في التاسعة مساء في محاولة لترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

وأعاد تامر حسني نشر المقترح عبر صفحته على انستجرام وكتب: "اقتراحي إذا أمكن فا يتطبق على كل الجهات، كلام البوست اللي كتبه زميلي المنتج كريم السبكي ده من وجهة نظري اقتراح صحيح للسينمات، أعتقد وزارتنا المبجلة ممكن تدرسه وأكيد هيعملوا الصح لأن برضه الصح عمره ما هيكون من وجهة نظرنا إحنا بس أكيد في حاجات تانية ممكن منكنش على دراية بيها، وهي لمصلحة البلد و لكن لو الاقتراح ده اتنسق مع أهداف الدولة أتمنى تحقيقه".

وتابع: "واقتراحي الشخصي إن القرار ممكن يتطبق على أماكن كتير مش بس السينمات أو أماكن تختار يقفلوا الصبح و أماكن تختار يقفلوا بالليل، وكل ده بالتنسيق مع الجهات اللي شايفة شغلها و أكل عيشها أكتر بالنهار ولا بالليل وبكده كله هيتراضى، وبرضه ده من وجهة نظرنا المحدودة، وأي قرار أكبر مننا بتاخده الدولة لازم نحترمه، ونتأكد مليون في المية إنه لمصلحتنا حتى لو استحملنا شوية كل الشكر والتقدير والاحترام لوزاراتنا المصرية العظيمة".

كواليس مقترح كريم السبكي بخصوص غلق دور العرض السينمائي

كشف المنتج كريم السبكي عن مقترح من أجل استمرار تشغيل دور العرض السينمائي، وأوضح أنه نظرا للإقبال الضعيف على الحفلات الصباحية والظهيرة وارتفاع تكاليف التشغيل، أنه يجب إلغاء حفلات 10 صباحا،1 ظهرا، 3 عصرا"، والاكتفاء بثلاث حفلات يوميا 6 مساء، 9 مساء، 1 بعد منتصف الليل".

كريم السبكي يشارك كمشرف عام على إنتاج فيلم "سفاح التجمع"

يشارك المنتج كريم السبكي كمشرف عام على العملية الإنتاجية لفيلم "سفاح التجمع" الذي أعيد طرحه بالسينمات مؤخلرا، بعد قرار سحبه من السينمات من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

كما يشارك كريم السبكي في إنتاج فيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آخر مشاركات تامر حسني على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات تامر حسني على شاشة السينما بفيلم "ريستارت" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول محمد وهو فني صيانة هواتف بسيط الذي يحلم بالزواج من حبيبته المؤثرة المغمورة على مواقع التواصل عفاف، ويجدان أن السبيل الوحيد لتحقيق حلمهما هو المال، فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة.

وشارك ببطولة الفيلم كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

