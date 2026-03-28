بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)

أشاد المايسترو الكبير هاني فرحات، بالجمهور السعودي الذي حضر حفل النجمة أنغام الذي أقيم مساء الخميس الماضي في جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وشهد حضور جماهيري رفع لافتة "كامل العدد".

هاني فرحات يعلق على حفل أنغام في جدة

ونشر هاني فرحات، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمهور جدة غير.. صوت، حماس، وتفاعل يهز المسرح.. شكرا من القلب على ليلة للتاريخ".

وأقيم حفل أنغام بقيادة المايسترو هاني فرحات، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك ضمن حفلات العيد.

ونقلت شاشة قناة "إم بي سي مصر" حفل أنغام على الهواء مباشرة، وحمل عنوان "حفلة صوت مصر".

أنغام تشدو بأغانيها في حفل جدة بالسعودية

وقدمت مجموعة من الأغاني منها "لوحة باهتة" و "بتوصفني بتكسفني" و"إيه الأخبار" التي قدمتها بإحساس عالي على المسرح، وشاركها الجمهور غناء أغنية "على فكرة"، وأغنية "وين تروح" باللهجة الخليجية، بالإضافة إلى أغنية "حالة خاصة".

اقرأ أيضا:

بالصور- ندى موسى تنشر جلسة تصوير في حمام السباحة بـ جبال الألب

زوج مي عز الدين يغازلها برسالة رومانسية على السوشيال ميديا



