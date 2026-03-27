خبير استراتيجي: إيران تعطل مخطط إسرائيل لتفتيت الشرق الأوسط

كتب : حسن مرسي

12:29 ص 27/03/2026

الدكتور صفوت الديب، الخبير الاستراتيجي

أكد الدكتور صفوت الديب، الخبير الاستراتيجي، أن وجود إيران في المنطقة سيجعل مشروع تفتيت الشرق الأوسط الإسرائيلي فاشلًا ودون جدوى، مشيرًا إلى أن إسرائيل، إذا أنهت الوجود الإيراني، ستتجه نحو مصر لتكون الهدف المقبل.

وقال "الديب"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المعادلات الإقليمية الحالية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب فهمًا عميقًا للتحالفات والصراعات.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول توريط دول الخليج في الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتاج إلى تكتل عربي مشترك لحماية الأمن القومي العربي.

وأوضح أن استمرار التصعيد بهذا الشكل يهدد مصالح جميع الدول العربية، مما يستدعي تنسيقًا عربيًا غير مسبوق لمواجهة التحديات المشتركة.

وتابع أن مستقبل الدول العربية متوقف على توحيد السياسات ووحدة الكلمة والصف، منوهًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني مُعلّق حاليًا بيد ترامب، الذي يتعرض لصراعات داخلية أمريكية وصراع إسرائيلي آخر.

وأكد أن إيران لن تقبل بهدنة بسهولة؛ لأنها تطلب تعويضات وضمانات بعدم اغتيال القادة، إلى جانب نقاط أخرى متشابكة تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سريع.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن الاختراقات التي تعرضت لها إيران، والأزمات الاقتصادية المتراكمة، أدت إلى ظهور نحو 15 ألف جاسوس إيراني يعملون لصالح الموساد.

وكشف أن هناك من يقوم بمدّ إسرائيل بالمعلومات من داخل السلطة العليا في طهران، مما يضعف القدرات الإيرانية ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي.

إيران صفوت الديب خبير استراتيجي تكتل عربي إسرائيل

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
خالد دياب عن ريهام عبدالغفور: كل ما يتمناه مخرج في ممثل
النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
