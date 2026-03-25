روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "بين إيديك"، ويتعاون خلالها مع الرابر الفرنسي Jul، وهي من كلمات مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ومن المقرر طرحها مساء غد الخميس.

ونشر رمضان صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب: "أغنية (بين إيديك) للناس الحلوة كيك، مع الرابر الفرنسي جول، كلمات أ. مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين.. 3/26 جاهزين؟".

فيديو سيارات محمد رمضان يثير الجدل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للفنان محمد رمضان برفقة نجله، استعرض خلاله أسطول سياراته الفارهة، التي اصطفت أمام منزله بأحد التجمعات السكنية في القاهرة.

ويضم أسطول رمضان أكثر من 16 سيارة فاخرة وسوبر رياضية، من أبرزها لامبورجيني أفينتادور، رولز رويس جوست، مكلارين 720S، بورش 718 بوكستر، كاديلاك إسكاليد، وفيراري 458.

أعمال جديدة يستعد لها محمد رمضان

ويستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد"، الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني ورزان جمال، إلى جانب نخبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.



