تعرف على أسماء لجنة مشاهدة عروض الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمي

كتب : منال الجيوشي

11:14 ص 25/03/2026 تعديل في 11:14 ص

مهرجان المسرح العالمي

تقام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمي، تحت رعاية الدكتورة الفنانة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وبرعاية المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

كما يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور محمد الهجرسي رئيس المهرجان، الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وإدارة الفنان اسلام علي مدير المهرجان، والفنان عبد الرحمن مصطفي رئيس اتحاد الطلاب.

لجنة مشاهدة العروض في مهرجان المسرح العالمي

وأعلن الفنان إسلام علي مدير المهرجان عن أسماء لجنة مشاهدة عروض الدورة الخامسة، وهم: الدكتور مدحت عيسى، الدكتورة سارة شكري، الفنان حازم القاضي، الكاستنج دايركتور ومدرب التمثيل محمد نبيل والفنان محمد زكي.

وكشف تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان عن وجود الكثير من المفاجآت في دورة هذا العام، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، كما سيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم والهيكل الإداري للمهرجان في وقت لاحق.

11zon_resized

