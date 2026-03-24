شهدت مدينة سنبل، مساء أمس الإثنين، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما، بحضور كوكبة من نجوم الفن والنقاد والإعلاميين.

الاحتفالية تهدف إلى إعادة قراءة واقع الدراما المصرية واستعادة قيمها الأصيلة، وتصدر الفنان الكبير محمد صبحي مشهد الفعالية.

كلمة الفنان محمد صبحي

وألقى الفنان الكبير محمد صبحي كلمة قال فيها: "هناك غائبون.. وهناك مُغيَّبون، وكلاهما بلا تأثير حقيقي، رغم الحضور".

وناقش صبحي عددا من القضايا الشائكة، في مقدمتها اختفاء التتر الدرامي، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت في إفقاده قيمته الفنية، بعدما كان عنصرا أساسيا يحمل روح العمل وهويته.

مؤكدا أن الفن في جوهره رسالة، محذرا من تحوله إلى مجرد وسيلة استهلاكية، مشيرا إلى أن الساحة الفنية باتت تعاني من تراجع في المعنى والهوية.



وتابع النجم الكبير: "لا يجب أن تكون هناك سيرة ذاتية للفنان، بل سيرة فنية فقط، تُبرز تاريخه وإبداعه، دون الخوض في تفاصيله الشخصية".

وأكد صبحي رفضه لتتبع الحياة الخاصة للفنانين أو استغلالها إعلاميًا، كما انتقد انتشار ورش التمثيل والكتابة، معتبرا أنها ساهمت في إضعاف جودة الفن، إلى جانب تأثير احتكار بعض المنتجين للسوق، وهو ما أدى — بحسب وصفه — إلى غياب العدالة الفنية وتراجع فرص الإبداع.

وأضاف أن الاعتماد على "التريند" كمقياس للنجاح، إلى جانب التركيز على الحياة الشخصية للفنانين، لا يليق بالفن الراقي ولا يعكس قيمته الحقيقية.

وأشار الفنان الكبير إلى أن ما يشهده الوسط الفني جزء من أزمة أكبر، قائلًا: "ما يعيشه الوطن العربي هو محاولة لتدمير العقول، وهو ما يفرض على الفن دورا مضاعفا في حماية الوعي".

كما أكد أن تناول القضايا السلبية في الدراما يجب أن يتم في إطار نقدي يهدف إلى مواجهتها، لا تكريسها، مشددا على أن الفن والثقافة والإعلام والتعليم يجب أن يشكلوا منظومة واحدة لبناء الإنسان.

وكشف صبحي أن الضغوط الإنتاجية واحتكار السوق أثرا على حرية الإبداع، مؤكدا أن تعددية الإنتاج في الماضي كانت تتيح فرصا أكبر وحرية فنية أوسع.

وحرص الفنان الكبير على الإشادة ببعض الأعمال المعاصرة، من بينها مسلسل "صحاب الأرض"، مؤكدا إعجابه بجرأة طرحه، كما أشار الحضور إلى أعمال أخرى لاقت تفاعلا إيجابيا.

تكريم نجوم العصر الذهبي

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من رموز الدراما المصرية، من بينهم: الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، المخرج محمد فاضل، المخرج إسماعيل عبد الحافظ، المخرج مجدي أبو عميرة، الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة فادية عبد الغني، الفنانة تيسير فهمي،

إلى جانب عدد من صناع الفن والإعلام.

