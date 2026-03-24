أسرة عبدالحليم حافظ تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاته.. وموقف إنساني لـ محمد عبدالوهاب

كتب : سهيلة أسامة

12:27 م 24/03/2026



كشفت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن تفاصيل مؤثرة من كواليس وفاته، ومواقف إنسانية جمعت بينه وبين كبار نجوم الفن.

وذكرت الأسرة أن "العندليب" كان برفقة عدد من المقربين منه في أيامه الأخيرة، من بينهم أفراد عائلته، والسيدة نهلة القدسي، زوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

موقف محمد عبدالوهاب عقب وفاة عبدالحليم

وأضافت أن الموسيقار محمد عبدالوهاب، لم يتمكن من السفر معه بسبب خوفه من الطيران، توجه في الصباح إلى منزل عبد الحليم عقب وفاته، وطلب الدخول إلى غرفته بمفرده، وظل بداخلها لساعات، يقرأ القرآن ويبكي بشدة، قبل أن يتحدث وكأنه يخاطبه، وكان يردد "سبتني ليه يابني، أنا كنت خايف قوي من اليوم ده و بدعي إنه ميجيش، هعمل إيه من غيرك ده إنت كنت سند، هتوحشني قوي، إنت وعدتني أنك هترجع و محضرلي مفاجأت، إنت كسرتني بموتك"

وأوضحت الأسرة أن عبدالوهاب خرج من الغرفة في حالة انهيار، متأثرًا برحيل عبد الحليم، الذي كان بمثابة الابن له وشريك نجاحه الفني.

كما أشارت إلى أن عددًا كبيرًا من نجوم الفن كانوا في استقبال جثمان عبد الحليم بالمطار، من بينهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد حمزة، عبد الرحمن الأبنودي، وأفراد أسرته.

وأكدت الأسرة أنه تم نقل الجثمان مباشرة لتغسيله وتكفينه ودفنه قبل إقامة الجنازة الرسمية، خوفًا من تدافع الجماهير التي كانت حريصة على وداعه.


اقرأ أيضًا:
وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض

أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية

عبدالحليم حافظ محمد عبدالوهاب

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا
البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا
قرار مرتقب بزيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
قرار مرتقب بزيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته
شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته
الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضرب مواقعها إذا استمرت الهجمات على المدنيين
الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضرب مواقعها إذا استمرت الهجمات على المدنيين

