أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على السيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي، الذي أقيم مساء اليوم السبت في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

خضع العروسين لجلسة تصوير رومانسية، ونشرت ملك صور الجلسة عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "اتخطبت لصديقي المفضل"، وسط تهنئة الجمهور والمتابعين.

عمرو الليثي يحتفل بخطوبة نجله شريف

احتفل الإعلامي عمرو الليثي بخطوبة نجله شريف على الفنانة ملك أحمد زاهر، ونشر عمرو الليثي صورة من حفل الخطوبة عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاها مع زوجته ونجله، إلى جانب الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتهما ليلى وزوجها المنتج هشام جمال وكتب عمرو الليثي على الصورة: "تم اليوم بحمد الله خطوبة ابني الكاتب والسيناريست شريف الليثي على الآنسة ملك نجله الفنان القدير أحمد زاهر اللهم بارك فيهم و احفظهم و بارك في جميع أبنائنا".

ملك زاهر تنتظر عرض مسلسل "أنا وهو وهم" قريبا

تشارك ملك زاهر في مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميمي جمال، إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يتناول المسلسل تعقيدات العلاقات الإنسانية داخل النسيج الأسري من خلال ثلاث حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصراعاتها الخاصة.

