إعلان

"اتخطبت لصديقي المفضل".. ملك زاهر تحتفل بخطوبتها من السيناريست شريف الليثي

كتب : مروان الطيب

11:49 م 21/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير رومانسية بين ملك زاهر وشريف الليثي (3)
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر تحتفل بخطوبتها على شريف الليثي (1)
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير رومانسية بين ملك زاهر وشريف الليثي (2)
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر تحتفل بخطوبتها على شريف الليثي (2)
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر تحتفل بخطوبتها على شريف الليثي (3)
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير رومانسية بين ملك زاهر وشريف الليثي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على السيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي، الذي أقيم مساء اليوم السبت في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.
خضع العروسين لجلسة تصوير رومانسية، ونشرت ملك صور الجلسة عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "اتخطبت لصديقي المفضل"، وسط تهنئة الجمهور والمتابعين.

عمرو الليثي يحتفل بخطوبة نجله شريف

احتفل الإعلامي عمرو الليثي بخطوبة نجله شريف على الفنانة ملك أحمد زاهر، ونشر عمرو الليثي صورة من حفل الخطوبة عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاها مع زوجته ونجله، إلى جانب الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتهما ليلى وزوجها المنتج هشام جمال وكتب عمرو الليثي على الصورة: "تم اليوم بحمد الله خطوبة ابني الكاتب والسيناريست شريف الليثي على الآنسة ملك نجله الفنان القدير أحمد زاهر اللهم بارك فيهم و احفظهم و بارك في جميع أبنائنا".

ملك زاهر تنتظر عرض مسلسل "أنا وهو وهم" قريبا

تشارك ملك زاهر في مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميمي جمال، إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
يتناول المسلسل تعقيدات العلاقات الإنسانية داخل النسيج الأسري من خلال ثلاث حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصراعاتها الخاصة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
حوادث وقضايا

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
بين الردع والتصعيد.. لماذا تتجمع 22 دولة لتأمين مضيق هرمز الآن؟
شئون عربية و دولية

بين الردع والتصعيد.. لماذا تتجمع 22 دولة لتأمين مضيق هرمز الآن؟
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
زووم

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان