روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل "مود الرياض" الذي يضم نخبة من أبرز الفنانين والموسيقيين.

نشر تركي بث مباشر للحفل عبر صفحته الرسمية على "X" وكتب: " البث المباشر لـ مود الرياض، ليلة تجمع الفنانين والموسيقيين".

تركي آل الشيخ يفوز بجائزة "مكة للتميز الثقافي"

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بحصوله على جائزة "مكة للتميز الثقافي" عن مشروع "على خطاه".

ووجه تركي آل الشيخ الشكر والتحية للقائمين على الحفل وكتب عبر صفحته على "X": "أشكر إمارة منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على هذا التكريم ضمن جائزة مكة للتميز في مسار التميز الثقافي عن مشروع “على خطاه”، الذي ينطلق بإذن الله ليجسّد معاني الهجرة النبوية ويعيد إحياء دربها للأجيال الحاضرة والقادمة".

البث المباشر لـ #مود_الرياض، ليلة تجمع الفنانين والموسيقيين 🎼❤️https://t.co/MlAUY3jIWc — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 21, 2026



تركي آل الشيخ يواصل الترويج لفيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه بالسينمات

يواصل تركي آل الشيخ الترويج لفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وكشف تركي مؤخرا عن البرومو الرسمي للفيلم والذي يجمع كوكبة من ألمع النجوم هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، ويعد الفيلم هو الأعلى تكلفة إنتاجيا في الشرق الأوسط.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

إلهام شاهين تشيد بـ حكاية نرجس: ريهام عبدالغفور جبارة في شخصية نرجس





حلا شيحة تهنئ جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام" بمناسبة عيد الفطر



