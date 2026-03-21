أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

بعد خطوبة نجله على ملك زاهر.. رسالة مؤثرة من الإعلامي عمرو الليثي

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على المؤلف شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي وسط أجواء عائلية.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد زاهر وزوجته، والإعلامي عمرو الليثي وزوجته، الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

آخر مشاركات ملك أحمد زاهر الفنية

كانت آخر مشاركات ملك زاهر في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي عرض مطلع العام الجاري، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم أحمد زاهر، رحمة أحمد، حنان سليمان، دنيا المصري.

تفاصيل مسلسل لعبة وقلبت بجد بطولة أحمد زاهر

تدور أحداث مسلسل "لعبة وقلبت بجد"حول حياة شريف وشروق التي تنقلب رأسًا على عقب بسبب إدمان أولادهما لأحد الألعاب الإلكترونية، ويناقش المسلسل تأثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية على حياة العائلة واستقرارها.

أعمال تنتظر عرضها ملك أحمد زاهر قريبا

تشارك ملك زاهر في مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميمي جمال، إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يتناول المسلسل تعقيدات العلاقات الإنسانية داخل النسيج الأسري من خلال ثلاث حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصراعاتها الخاصة.

اقرأ أيضا:



باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن

في يومين.. تعرف على إيرادات الفيلم الكوميدي "برشامة" بطولة هشام ماجد



