إعلان

رسميًا.. خطوبة ملك زاهر وشريف الليثي وسط أجواء عائلية

كتب : مروان الطيب

09:48 م 21/03/2026 تعديل في 10:00 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خطوبة ملك زاهر
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر في حفل جوي أووردز (1)
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر في إحدى جلسات التصوير
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر مع والدها الفنان أحمدزاهر
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر في أحدث ظهور (1)
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر في أحدث ظهور (2)
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر في أحدث ظهور (4)
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر في أحدث ظهور (3)
  • عرض 10 صورة
    ملك زاهر مع شقيقتها ليلى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على المؤلف شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي وسط أجواء عائلية.
وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد زاهر وزوجته، والإعلامي عمرو الليثي وزوجته، الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

آخر مشاركات ملك أحمد زاهر الفنية

كانت آخر مشاركات ملك زاهر في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" الذي عرض مطلع العام الجاري، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم أحمد زاهر، رحمة أحمد، حنان سليمان، دنيا المصري.

تفاصيل مسلسل لعبة وقلبت بجد بطولة أحمد زاهر

تدور أحداث مسلسل "لعبة وقلبت بجد"حول حياة شريف وشروق التي تنقلب رأسًا على عقب بسبب إدمان أولادهما لأحد الألعاب الإلكترونية، ويناقش المسلسل تأثير السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية على حياة العائلة واستقرارها.

أعمال تنتظر عرضها ملك أحمد زاهر قريبا

تشارك ملك زاهر في مسلسل "أنا وهو وهم" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميمي جمال، إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
يتناول المسلسل تعقيدات العلاقات الإنسانية داخل النسيج الأسري من خلال ثلاث حكايات منفصلة، لكل منها أبطالها وصراعاتها الخاصة.

إعلان

إعلان