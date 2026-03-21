يواصل الداعية أيمن عبد الجليل إثارة الجدل بتصريحاته ببرنامج "توأم رمضان" الذي قدمه مع شقيقه الفنان عمرو عبد الجليل طوال شهر رمضان، ويواصلان تقديم موسم ثاني من البرنامج ويحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وعن سؤال البعض من المتابعين للبرنامج حول رأيه في الاحتفال بعيد الأم قال: "ملناش في الإسلام غير عيدين بس عيد الفطر وعيد الأضحى".

وتابع: "لا بنحتفل بعيد أم ولا عيد أخ، كل ده مش من الإسلام، والعيد من النسك فمينفعش حد يشرع عيد غير ربنا سبحانه وتعالى".

كواليس برنامج "توأم رمضان"

أعلن الداعية أيمن عبد الجليل شقيق الفنان عمرو عبد الجليل عن تقديمهما برنامج جديد بعنوان "توأم رمضان" وتم عرضه يوميا طوال شهر رمضان على "يوتيوب".

وحقق البرنامج إشادات كبيرة من الجمهور المتابع لحلقات البرنامج، وطالبوا باستكمال تقديم البرنامج حتى بعد الشهر الكريم.

ويتحدث الشقيقين خلال البرنامج عن العديد من الموضوعات الشائكة والمثيرة للجدل، التي تهم قطاع كبير من الجمهور.

أعمال ينتظر عرضها عمرو عبد الجليل قريبا

يشارك الفنان عمرو عبد الجليل النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

