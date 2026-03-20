يستضيف برنامج "رامز ليفل الوحش" في حلقة الليلة الفنانة لقاء الخميسي، والمعروض حصريا على قناة "Mbc مصر".

وكعادة الفنان رامز جلال استقبل الفنانة لقاء الخميسي بطريقته الكوميدية، ونشرت صفحة "mbc مصر" على انستجرام، مقطع فيديو من استقباله لها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وتحدث عن كواليس أزمة زواج عبد المنصف عليها من سيدة اخرى: "..7 سنين حركاته مش مفقوسة.. فيه ست عاقلة تتجوز راجل اسمه أوسة".







كواليس أزمة الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف

فوجئت الفنانة لقاء الخميسي، بإعلان الفنانة إيمان الزيدي زواجها من زوجها حارس منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، إذ أعلنت عن انفصالها بعد زواج دام 7 سنوات، والتزمت لقاء الصمت في بداية الأمر ولم تدلي بأي تصريحات تخص الأزمة، إلا أنها نشرت العديد من الرسائل الغامضة التي استشف منها الجمهور بوجود أزمة بينهما.

وقدم بعدها محمد عبد المنصف اعتذارا معربا عن حبه وتقديره لها، وعلى الرغم من وصفها لهذه التجربة بالقاسية إلا أنها أعلنت تجاوز الأزمة حفاظا على تماسك أسرتها.

لقاء الخميسى تشارك في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة لقاء الخميسي في دراما رمضان هذا العام، إذ شاركت بمسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان، إلى جانب مسلسل "روج أسود" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.

اقرأ أيضا:

رسمياً.. الرقابة تكشف أسباب رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض

تعرف على إيراد الفيلم الكوميدي "برشامة" في ليلة وقفة عيد الفطر