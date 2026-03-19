ياسمين عبدالعزيز تكشف عن سر جمالها وحفاظها على شكلها الطبيعي

كتب : منى الموجي

09:51 م 19/03/2026 تعديل في 20/03/2026

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن السر وراء احتفاظها بجمالها وشكلها الطبيعي، وأنها تبدو أصغر من سنها الحقيقي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سر جمال ياسمين عبدالعزيز

وأعادت ياسمين نشر سؤال كتبته واحدة من جمهورها، تستفسر عن السر وراء احتفاظ الأولى بجمالها، وهل أجرت عمليات تجميلية؟ قائلة "حد يعرف ياسمين عاملة إيه عشان تحافظ على شكلها، ما شاء الله قمر، وشكلها طبيعي وشكلها أصغر من سنها بـ 10 سنين على الأقل".

وعلقت ياسمين "والله ما عاملة حاجة طول ما القلب نظيف والنية سالكة ونحب الخير للكل كله بيطلع على الوش".

قصة وفريق مسلسل وننسى اللي كان

قدمت ياسمين عبدالعزيز ضمن مسلسلات رمضان 2026، مسلسل وننسى اللي كان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: كريم فهمي، شيرين رضا، أحمد سعيد عبدالغني، خالد سرحان، منة فضالي، إيهاب فهمي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، لينا صوفيا، إلهام وجدي.

دارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول جليلة نجمة في عالم الفن، تعيش حياة صعبة وصراعات لا تنتهي، داخل الوسط الفني، وداخل أسرتها، كما حرمتها الظروف من ابنتها، حتى تلتقي بشاب يعمل كحارس شخصي لديها ويغير حياتها رأسا على عقب، بعد وقوعها في حبه.

