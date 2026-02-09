إعلان

أحمد البخاري عن مشاركته في "فخر الدلتا: "دوري كوميدي شبه اللي بعمله على السوشيال ميديا"

كتب : مروان الطيب

09:08 م 09/02/2026

أحمد البخاري

نجح الفنان الشاب أحمد البخاري في لفت الأنظار إلى موهبته بعد تقديمه العديد من الفيديوهات الكوميدية على السوشيال ميديا، إلى أن وقع اختيار صناع مسلسل فخر الدلتا عليه ليخوض أولى تجاربه في مجال التمثيل. ليشارك ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تحدث "البخاري" في تصريح خاص لـ "مصراوي" عن كواليس مشاركته في المسلسل وعن تفاصيل دوره ضمن الأحداث وتعاونه مع عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية.

وعن ترشحه للمسلسل قال: "المخرج هادي بسيوني وأحمد رمزي رشحوني واتبسطت جدا وقرأت الدور وفيه كوميديا حلوة ودور شبه الحاجات اللي بعملها على السوشيال ميديا والتصوير والكاست كله لذيذ وأستاذ هادي مديني مساحتي حتى لو هرتجل".

وعن تعاونه مع المتحدة قال: "طبعا مبسوط جدا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان بيدوا فرص للشباب أكتر".

كواليس مسلسل "فخر الدلتا"

تدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" حول محمد صلاح فخر، شاب طموح ينبض بالإبداع في إحدى قرى الدلتا. بعيدا عن أضواء العاصمة، يقاتل فخر من أجل اقتحام عالم الإعلانات، حاملا رؤيته الفنية في بيئة لا تعترف إلا بالواقعية والمهن التقليدية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد رمزي، كمال أبو رية، إنتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج هادي بسيوني.

الشاب أحمد البخاري مسلسل فخر الدلتا السوشيال ميديا

