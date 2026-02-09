إعلان

نرمين الفقي تنشر صورة بصحبة ماجد المصري من كواليس "أولاد الراعي"

كتب : منال الجيوشي

12:08 م 09/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة بصحبة الفنان ماجد المصري من كواليس مسلسل "أولاد الراعي".

وعلقت نرمين على الصورة قائلة: "راغب الراعي.. الفنان والأخ المحترم ماجد المصري من مسلسل أولاد الراعي".

وتجسد الفنانة نرمين الفقي ضمن أحداث المسلسل شخصية "فايقة الراعي".

مسلسل "أولاد الراعي" يعرض في دراما رمضان المقبل، بطولة: ماجد المصري، خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، غادة طلعت، ياسر عزت، ساندي، ومن إخراج محمود كامل.

نرمين الفقي مسلسل أولاد الراعي رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ظاهرة فلكية تهدد استقرار 8 أبراج على كافة الأصعدة.. هذا ما سيحدث لهم
علاقات

ظاهرة فلكية تهدد استقرار 8 أبراج على كافة الأصعدة.. هذا ما سيحدث لهم
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
شئون عربية و دولية

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
لسنا أداة جَلد على رقبة الحكومة.. الملا: قريبًا الاستماع إلى خطط الكهرباء
أخبار مصر

لسنا أداة جَلد على رقبة الحكومة.. الملا: قريبًا الاستماع إلى خطط الكهرباء
تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد
زووم

تطورات أزمة "تسجيلات شقيق شيرين".. محاميها يتهم مدير صفحاتها ودفاعه يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة