نرمين الفقي تنشر صورة بصحبة ماجد المصري من كواليس "أولاد الراعي"

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة بصحبة الفنان ماجد المصري من كواليس مسلسل "أولاد الراعي".

وعلقت نرمين على الصورة قائلة: "راغب الراعي.. الفنان والأخ المحترم ماجد المصري من مسلسل أولاد الراعي".

وتجسد الفنانة نرمين الفقي ضمن أحداث المسلسل شخصية "فايقة الراعي".

مسلسل "أولاد الراعي" يعرض في دراما رمضان المقبل، بطولة: ماجد المصري، خالد الصاوي، نرمين الفقي، أحمد عيد، غادة طلعت، ياسر عزت، ساندي، ومن إخراج محمود كامل.