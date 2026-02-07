أُقيم مساء الجمعة 6 فبراير حفل تأبين المخرج الراحل داود عبدالسيد في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وحضور نخبة من الفنانين وصُنّاع السينما ورجال الصحافة والإعلام والنقد السينمائي.

وكان من بين الحضور: النجمة بسمة، الفنانة فيدرا، المخرجة هالة خليل، الفنانة سلوى محمد علي، المنتج محمد العدل، الموسيقار راجح داود، الناقد طارق الشناوي، الناقد محمود عبدالشكور، مهندس الديكور أنسي أبو سيف، والكاتبة كريمة كمال أرملة المخرج الراحل داود عبدالسيد.

بدأ التأبين بعرض فيلم وثائقي عن الراحل، وهو سيناريو وإخراج أسامة العبد، موسيقى راجح داود، مونتاج عماد ماهر، بحث الناقد أسامة عبدالفتاح، مدير تصوير كمال سمير، مهندس صوت كمال عز، والمنتج المنفذ محمد عبدالوهاب.

وعقب عرض الفيلم قدمت قصيدة مهداة من الشاعر أحمد حداد، أعقبها انضمام صُنّاع الفيلم: المخرج أسامة العبد، والمنتج محمد عبدالوهاب، والموسيقار راجح داود، والكاتبة كريمة كمال، والأستاذ أنسي أبو سيف، والباحث والناقد أسامة عبدالفتاح، إلى جلسة نقاش حول الفيلم، أدارها مصطفى الطيب.

تحدث المخرج أسامة العبد عن بداية رحلته مع فيلم البحث عن داود عبدالسيد، قائلًا إن الفيلم كان من المفترض أن يكون تحية للأستاذ داود، وقد وافق بالفعل وصوّر معهم أكثر من لقاء، لكن القدر أراد أن يكون الفيلم رسالة وداع لا تحية، مضيفًا: "هذا هو داود من خلال أعيننا".

من جانبها، قالت كريمة كمال، أرملة الراحل، إن داود عبدالسيد لم يحاول يومًا أن يفعل شيئًا إلا ما كان مقتنعًا به، ولم يتنازل أو يقدّم عملًا لمجرد التواجد. وأضافت أن سنوات طويلة مرت عليه دون أن يقدّم أعمالًا، لكنه حتى في هذه الفترات كان يعمل في البيت ويكتب سيناريوهات، وظل طوال حياته متمسكًا بمبادئه، مؤكدة أنه كان حالة فنية مختلفة.

وقال مهندس الديكور أنسي أبو سيف إنهم كانوا دائمًا يشجعونه على العمل كي يتمكنوا هم أيضًا من العمل، موجّهًا تحية لصُنّاع فيلم "البحث عن داود عبدالسيد"، ومؤكدًا أن الفيلم هو داود بالفعل بأفكاره. وأشار إلى أن علاقته بداود بدأت منذ السنة الأولى في معهد السينما، وأنه يمثّل جزءًا كبيرًا من ثقافته، ومن خلاله تعرّف على الأدب في السينما، مضيفًا أن داود كان يطرح الأفكار عبر أفلامه دون إدانتها، معبرًا عن الإنسان ومواقفه، فهو فنان شامل.

ووجّه مصطفى الطيب سؤالًا إلى الموسيقار راجح داود حول رحلته مع الراحل، سواء من خلال القرابة أو العمل.

وتحدث الموسيقار راجح داود عن تواجده الدائم مع داود عبدالسيد في منزله، حيث كان يسمع ويتعلّم ويقابل شباب المخرجين في بداياتهم، واصفًا داود بالمعلم الذي أضاف له الكثير، وتشرب منه أفكارًا نبيلة، مؤكدًا أنه كان إنسانًا بسيطًا للغاية. وأضاف أن داود كان يصنع أفلامه ليجعل المشاهد يفكر، وإذا فكّر شعر هو بالنجاح، معتبرًا ذلك أمرًا ملهمًا، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالخوف في بداية تعاونه معه إدراكًا لقيمة العمل، مؤكدًا أن تقييم الفنان لا يكون بعدد الأعمال بل بقيمتها وجودتها.

بينما قال الناقد والباحث أسامة عبدالفتاح إن داود أتعبهم في البداية حتى وافق على الفيلم، وكان يسألهم: "لماذا تريدون صنع فيلم؟"، مضيفًا أنه شعر بالارتياح لوجود أسامة العبد كمخرج للعمل، وهو ما شكّل جزءًا من حماسه، وأشار إلى أن أكثر ما أحزنهم هو غياب داود عن مشاهدة الفيلم ورؤية حب الناس له، لكن عمله باقٍ ليحكي عنه.

ووجّه الطيب سؤاله إلى المنتج محمد عبدالوهاب عن كواليس الفيلم، فأوضح أن الفيلم كان من المفترض أن يكون احتفالًا بداود عبدالسيد، لكنه تحوّل إلى رثاء. وأضاف أنه بدأ التفكير في المشروع أواخر عام 2024، وتواصل مع أسامة العبد وأسامة عبدالفتاح، ثم تواصلوا مع داود عبدالسيد رغم تخوفه، وبدأ التصوير في عام 2025، وانتهوا منه قبل وفاته.

وتحدث الناقد محمود عبدالشكور مؤكدًا أن الفيلم يعبّر عن داود عبدالسيد من خلال أفكاره ومبادئه، مشيرًا إلى البناء الرائع الذي قدّمه المخرج أسامة العبد، وعدم الفصل بين داود وأفلامه، معتبرًا أن من يريد أن يتعرّف عليه فعليه مشاهدة أفلامه. وطرح سؤالًا على الكاتبة كريمة كمال حول الحلقة الناقصة في تأريخ داود، والمتمثلة في مشاريعه التي لم تُنجز، متمنيًا إتاحة هذه السيناريوهات.

وردّت كريمة كمال بأن هذا السؤال طُرح بينها وبين راجح داود وأنسي أبو سيف، لكن الخوف كان من طباعة هذه السيناريوهات وسرقتها دون القدرة على محاسبة أحد، خاصة في ظل الظروف الحالية، ما دفعهم إلى التراجع عن الفكرة.

وتحدث مدير التصوير محمود عبدالسميع عن بداياته مع داود عبدالسيد، مؤكدًا أنه صنع معه فيلم "الصعاليك"، مشيرًا إلى أن داود كان يكتب الصورة لا سيناريو تقليديًا، وأن الجوائز التي حصل عليها كانت بسببه.

وقالت المخرجة هالة خليل إنها تأثرت بشدة برحيل داود عبدالسيد، واعتبرته أستاذًا لها، مؤكدة أن هذا الفيلم قرّبها منه على المستوى الشخصي، وكشف لها جوانب مختلفة من شخصيته، وأدركت من خلاله مدى صعوبة صنع فيلم عنه، لأنه شخص صادق إلى حد جعله يعيش طوال حياته في حيرة، يسأل دون إجابات.