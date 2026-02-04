إعلان

إياد نصار يروج لمسلسل "صحاب الأرض" إذا سألوك عن غزة قُل بها شهيد يسعفه وشهيد يودعه"

كتب : معتز عباس

08:35 م 04/02/2026 تعديل في 08:36 م

مسلسل صحاب الارض

روج الفنان إياد نصار لمسلسله الجديد "صحاب الأرض"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر إياد نصار البوستر المنفرد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "إذا سألوك عن غزة قل لهم بها شهيد، يسعفه شهيد، ويصوره شهيد، ويودعه شهيد، ويصلي عليه شهيد، صحاب الأرض رمضان 2026".

مسلسل"صحاب الأرض" بطولة إياد نصار ومنة شلبي وعصام السقا وكامل الباشا وآدم بكري وسارة يوسف وتارا عبود و يزن عيد، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمي.

بوستر اياد نصار مسلسل صحاب الارض

مسلسل صحاب الأرض بوستر مسلسل صحاب الأرض صحاب الأرض بطولة إياد نصار رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 الفنان إياد نصار

"صابر قدامه رحلة أخيرة".. طرح البوسترات المنفردة لـ مسلسل "المداح : أسطورة
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية 4 - 2 (الشوط الثاني)
بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟

