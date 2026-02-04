روج الفنان إياد نصار لمسلسله الجديد "صحاب الأرض"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر إياد نصار البوستر المنفرد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "إذا سألوك عن غزة قل لهم بها شهيد، يسعفه شهيد، ويصوره شهيد، ويودعه شهيد، ويصلي عليه شهيد، صحاب الأرض رمضان 2026".

مسلسل"صحاب الأرض" بطولة إياد نصار ومنة شلبي وعصام السقا وكامل الباشا وآدم بكري وسارة يوسف وتارا عبود و يزن عيد، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمي.

