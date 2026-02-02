إعلان

"وصفه بـ عديم الموهبة".. دونالد ترامب يهاجم مقدم حفل "الجرامي" ويلاحقه قضائيا

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 03/02/2026

دونالد ترامب وتريفور نوح

هاجم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مقدم حفل توزيع جوائز الجرامي، تريفور نوح بعدما ذكر اسمه على المسرح على خلفية قضايا إبستين.

نشر ترامب انتقاده الحفل الذي أقيم أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع "Truth" وكتب ترامب: "جوائز جرامي هي الأسوأ ، وفعلا غير قابلة للمشاهدة، قناة cbs محظوظة لأنها لن تضطر بعد الآن إلى بث هذه القمامة على شاشتها".

دونالد ترامب يهاجم حفل الجرامي

وانتقد مقدم الحفل تريفور نوح وقال: "المقدم، تريفور نوح أيا كان اسمه، سئ بقدر سوء جيمي كيميل في حفل الأوسكار منخفض المشاهدة، قال نوح وبشكل خاطئ إن دونالد ترامب وبيل كلينتون قضيا وقتا في جزيرة إبستين، هذا خطأ، لا أستطيع التحدث نيابة عن بيل، لكنني لم أزر جزيرة إبستين قط، ولا أي مكان قريب منها، يبدو أنني سأرسل محامي لمقاضاة هذا المقدم البائس، عديم الموهبة، الأحمق، وسأقاضيه بمبالغ كبيرة".

دونالد ترامب يروج لفيلم زوجته "Melania"

روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيلم زوجته الوثائقي الجديد "ميلانيا" الذي بدأ عرضه مؤخرا بالسينمات

نشر ترامب صورة تجمعه بزوجته ميلانا أثناء حضورهما العرض الخاص للفيلم في البيت الأبيض بحضور مشاهير ومسؤولين سياسيين، وذلك عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".

وكتب ترامب على الصورة: "فيلم ميلانيا يجب أن تشاهدوه، أحصلوا على تذاكركم الآن لأن يتم بيعها بسرعة".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

دونالد ترامب مقدم حفل الجرامي تريفور نوح

