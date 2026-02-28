تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن والدتها الراحلة، متذكرة اللحظات القاسية بعد رحيلها والتأثير العميق الذي تركه فقدانها على حياتها الشخصية والمهنية.

تصريحات إلهام شاهين عن والدتها

وقالت إلهام، ببرنامج "بين السطور": "ماما شبه مين؟ أنا شبهها في كل حاجة ما عدا طيبتها الزايدة، لا مش في كل حاجة.. أنا شبهها في الشكل يعني هتحسي الملامح فعلاً واحدة.. وبعدين أنا وماما كنا يعني حاجة واحدة، قريبين أوي من بعض.. الله يرحمها وخصوصًا بقى لما بيجي أوقات كده زي رمضان أو مناسبة عيد اللي هي فيها لمة الأسرة، على طول كلنا بنحس إننا مفتقدين ماما جداً جدًا".

وتابعت إلهام شاهين، عن تأثير غياب والدتها على حياتها: "كنت هبقى شاعرة بالأمان، أنا من بعد وفاتها ما فيش أمان، ما فيش استقرار، ما فيش راحة، وما فيش سعادة.. يعني ما فيش حاجة مهما حصلي من أحداث كويسة أنا ما بفرحش عادي، وحتى لما كنت أعمل عمل النجاح بالنسبة لي إن ماما لما هتتفرج هتقولي إيه، رأيها إيه.. لما أخد جائزة مثلاً تبقى عارفة إن أنا وتسألني هو ده مثلاً هيتذاع على الهواء أو تبقى موجودة معايا أبقى مستنية أشوف الفرحة في عينين ماما إن أنا مثلاً باخد جائزة في مهرجان أو كده".

واعترفت إلهام شاهين بأنها دخلت في حالة اكتئاب شديدة بعد وفاة والدتها، قائلة:"أنا قعدت لابسة 10 سنين أسود.. حتى وأنا نايمة يعني البيجامة أو قميص النوم أسود.. 10 سنين".

وأوضحت عن سبب التمسك باللون الأسود:"أنا الحقيقة قلت في الأول أنا هلبس لحد ما أموت أسود على ماما، وبعدين بعد 10 سنين ناس كتير بقى بدأت تنتقدني يقولوا لي مش معقول إنتي في البرنامج طالعة بنفس الفستان في كام برنامج، أقول لا ده فستان تاني بس ما هو الأسود بتاع الحداد غير الأسود الدلع، فيه أسود لذيذ فيه حاجات يعني الموديل بتاعه فيه حاجة، أنا كنت بجيب كله حاجات سادة يعني ما تحسيش إن أنا غيرت مهما غيرت".

وأضافت إلهام موضحة أن الألوان لها علاقة بالحالة النفسية، قائلة:"أنا قعدت الـ10 سنين دول ما أقدرش أروح حفلة مثلًا فيها غنا أو انبساط أو رقص، أقول يعني أنا أنبسط وماما راحت؟".

لحظة مفارقة والدة إلهام شاهين للحياة

وروت إلهام شاهين تفاصيل اللحظة التي فارقت فيها والدتها الحياة، قائلة:"ده أنا كنت موجودة معاها ما حدش قالي، شفتيها بعينك.. أه أنا كنت موجودة معاها.. ورد فعلي إن أنا قلت لهم هي مش هتدخل تلاجة لأن ده كان بالليل الساعة 2 بالليل لحد الصبح لأن قالوا لي هنحطها في التلاجة لغاية الغسل الصبح، قلت لهم أنا بترجاكم بس سيبوها في مكانها كانت في العناية المركزة، وسيبوني معاها.. فأنا معاها وفي ستاير كده مقفولة وطلعت نمت في حضنها لحد الصبح وهي متوفية؟ يعني من الساعة 2 بالليل لغاية 9 الصبح، أنا بكلمها، أنا نايمة حضناها وبقي في ودنها لحد الصبح.. كنتي بتقولي لها إيه؟ لا ما ينفعش بقى دي حاجة كلام بيني وبينها، وده كان رد فعلي إن أنا بس طلعت نمت جنبها قلت لهم من فضلكم سيبوني جنبها ما حدش بقى يدخل علينا لحد الصبح، وأنا أصريت إن أنا كمان اللي أغسلها وأنا ما أفهمش في الحاجات دي خالص.. غسلتيها؟ هما جابوا حد فقلت لها إنتي قولي لي أعمل إيه بس ما حدش يلمسها غيري".

ووجهت رسالة لوالدتها، قائلة: "أقول لها ما فيش أم زيك في الدنيا، ما فيش في حنانها بجد ما لهاش شبيه، وإن هفضل مفتقداها لآخر يوم في عمري لحد ما نتقابل".

وعبرت "شاهين"، عن ندمها على بعض اللحظات، قائلة:"ما ديتلهاش وقت كافي.. كنت مشغولة جداً في شغلي، كنت أوقات اليوم الإجازة أبقى في البيت مثلًا تقولي لي قومي نتغدا مثلاً سوا وأنا قاعدة في السرير وحوالي السكريبتات وقاعدة أحفظ وقاعدة أقرأ ومش عارفة إيه، ماما اعملي لي أي طبق وهاتيه لي وأنا في السرير آكل وبتاع، ما ديتهاش وقت كافي.. يعني لما انشغلت الشغل خدني جدًا جدًا فندمت إنه في أوقات كان لازم فعلًا، وأنا قلتها كذا مرة أستثمر الفترة اللي هي عايشاها وآخد منها حب وحنان وتشبع منها؛ لأني أنا ما شبعتش منها.. ماما ماتت صغيرة كمان أوي، كان عمرها 64 سنة.. ربنا يرحمها."

