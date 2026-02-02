إعلان

غادة عبدالرازق عن زواجها الأول: "أحلى نصيب في الدنيا"

كتب-مصطفى حمزة:

05:20 م 02/02/2026

غادة عبد الرازق

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها لا تخجل من عمرها الحقيقي، وحرصت على توجيه نصائح للسيدات، بشأن العمر.

وتحدثت غادة عبد الرازق، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" عبر قناة "MBC 1" مع الإعلامية شيرين عرفة، ندى باعشن، نجاح المساعيد، ميس عنبر، عن صورة خطوبتهما في عمر 17 عاما لوالد ابنتها روتانا، رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

وقالت: "أحلى نصيب في الدنيا.. وروتانا أحلى حاجة في حياتي.. بس خبرتي كانت قليلة أوي وكنت عايزة أكبر قبل الأوان".

وعن عمرها قالت: "دايماً بقول سنّي الحقيقي علشان أوصّل لكل ست إن شكلها يكون زي شكلي، وإنها لازم تخلّي بالها من جسمها زي ما أنا بخلّي بالي من جسمي، مش لازم أكبر وأتخن وشعري يكون أبيض".

وأضافت غادة عبد الرازق: "أنا عندي 55 سنة، معملتش حاجة غريبة ولا زيادة، ولا حتى عمليات تجميل، عملت كل الأمور الطبيعية ليه متبقيش زيي؟".

وتطرقت عبد الرازق في حديثها إلى اتخاذها قرار العزلة، قائلة: "قررت العزلة من 5 سنين، ووقفت وقفة مع نفسي من سنتين، بعد ما تأذيت فنياً وشخصياً، قلت هركّز مع ابنتي وأحفادي وشغلي بس".

وردا على سؤال عن تأثير الشهرة، أجابت: "الشهرة خدت مني البراءة، قبل كده كنت بتخانق مع أختي وقالت لي أنا زعلانة إن المجال ده خلّاكي كده وسابتني ومشيت".

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق، كلفت محاميها ياسر قنطوش، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"، بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد معها.

