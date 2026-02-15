إعلان

رامي صبري يوضح سبب عدم تقديمه "تتر" مسلسل "وننسى اللي كان"؟

كتب : مصطفى حمزة

05:02 م 15/02/2026 تعديل في 05:16 م

رامي صبري

رد المطرب رامي صبري، على الجدل المثار بشأن اعتذاره عن عدم تقديم أغنية تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، والذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بمشاركة النجم كريم فهمي.

وعلق رامي صبري، عبر خاصية القصص في صفحته على موقع "إنستجرام"، وكتب: "عدم اتفاق وليس خلاف، كل الاحترام لكل أبطال المسلسل ونجومه الكبار، بالتوفيق يا رب".

وثار الجدل، حول المسلسل، عقب منشور نشره رامي صبري، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب "تم إلغاء تتر وننسى اللي كان.. شكرا"، دون الكشف عن الأسباب.

ويشارك في بطولة "وننسى اللي كان"، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود حافظ، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

من تعليق رامي صبري

رامي صبري وننسى اللي كان ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي

